У Насірова влаштували рахунковий колапс платникам ПДВ

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Податковий кодекс

Додаткові рахунки сільгосппідприємств заблокували до того, як вони сплатили податки

Держказначейство на прохання Державної фіскальної служби заблокувало сільгосппідприємствам додаткові рахунки для сплати ПДВ, які мали функціонувати, згідно зі змінами до Податкового кодексу, до погашення податкових зобов’язань за грудень 2016 року.

Про блокування рахунків повідомила прес-служба Держказначейства.

«Відповідно до листів Державної фіскальної служби України від 28.12.2016 №22601/5/99-99-15-03-01-16 та від 30.12.2016 №22780/5/99-99-12-02-01-16 щодо втрати чинності з 1 січня 2017 року статті 209 Податкового кодексу України, як у частині зарахування коштів на додаткові електронні ПДВ-рахунки (підпункт 209.2.1 пункту 209.2), так і в частині перерахування коштів з них на рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ і на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств (підпункт 209.2.2 пункту 209.2), казначейством заблоковано рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України сільськогосподарським товаровиробникам», – пояснили в відомстві.

З питань сплати податку на додану вартість сільськогосподарським підприємствам порекомендували звертатися до Державної фіскальної служби України.

Варто зазначити, що за змінами до Податкового кодексу, внесеними законом №1791, встановлено, що додаткові ПДВ-рахунки сільгосппідприємств закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, – за четвертий квартал 2016 року.

Тож за новими нормами Податкового кодексу блокування рахунків мало б відбутися тільки після сплати ПДВ за грудень 2016 року.

Подактівці у листі від 3 січня 2017 року самі говорили про це, роз’яснювали, як саме спецрежимників переводитимуть на новий режим оподаткування, але чомусь вчинили всупереч змінам до закону.