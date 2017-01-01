Тарифи на газ: у Нацкомісії відповіли на вимогу Гройсмана про скасування абонплати

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Тарифи на газ

Голова Нацкомісії зазначив, що буде проти скасування абонплати: за його версією, подорожчання буде не втричі, а лише вдвічі

Із вимогою скасувати абонплату за газ сьогодні, 3 квітня, Кабмін звернеться до Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Принаймні так заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що керівник Нацкомісії Дмитро Вовк уже відреагував на вимоги прем'єра. Напередодні він заявив, що він проти скасування абонплати. За його версією, здорожчання буде не втричі, а лише вдвічі. І його можна ще зменшити.

«Для кожного споживача є можливість зменшити свою абонплату таким чином – звернення до облгазу, якщо протягом трьох місяців він фізично не замінює на меншого типу розміру, він зобов'язаний автоматично зменшити рахунки і ви будете платити не 90 гривень, як вам сказали, а 28 гривень із ПДВ. Ми, як комісія, будемо ініціювати зменшення тарифу на тепло. Таким чином сукупний рахунок, якщо ви маєте газову плиту і централізоване опалення, не збільшиться», – сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Як відомо, так звану плату за трубу запровадили від 1 квітня. Окрім тарифів на газ, українці мають сплачувати ще й за приєднання їхніх будинків та квартир до газових мереж. І це при тому, що на селі ці мережі люди власним же коштом і прокладали. Для власників квартир, які користуються лише газовими плитами, платіжки зростають утричі. До того ж на абонплату не поширюється субсидія. Нову методику розрахунку вартості газу було прийнято 28 березня.

Новація вже викликала критику в експертів і виявила абсурдні приклади нарахування тарифів, що відрізняються в кілька разів, для сусідніх сіл з однаковою інфраструктурою. Також було озвучено думку, що прибуток від збільшення тарифів, який становитиме в сумі додаткових майже 8 мільярдів гривень на рік, піде не в бюджет країни, а в кишені олігархів, які є власниками облгазів.