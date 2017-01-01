  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Телефонна розмова Путіна і Трампа тривала півгодини: прориву немає

    • Сьогодні, 08:54
    • Розсилка
    Володимир Путін і Дональд Трамп, президенти РФ і США
    Володимир Путін і Дональд Трамп, президенти РФ і США

    Телефонна розмова була ініційована Путіним

    Телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа тривала близько 30 хвилин. Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника, знайомого з деталями дзвінка.

    «Телефонна розмова тривала близько 30 хвилин, вона була ініційована Путіним», — пише видання з посиланням на чиновника, який зазначив, що під час розмови не було досягнуто прориву.

    Як повідомляв «Главком», у вівторок ввечері Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили в ході телефонної розмови перспективи координації дій в боротьбі з тероризмом в контексті сирійської кризи, ситуацію навколо КНДР, а також висловилися за організацію особистої зустрічі в прив'язці до саміту G20 в Гамбурзі.

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її «детальною й конструктивною».

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Путін Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ