Телефонна розмова Путіна і Трампа тривала півгодини: прориву немає

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Володимир Путін і Дональд Трамп, президенти РФ і США

Телефонна розмова була ініційована Путіним

Телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа тривала близько 30 хвилин. Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника, знайомого з деталями дзвінка.

«Телефонна розмова тривала близько 30 хвилин, вона була ініційована Путіним», — пише видання з посиланням на чиновника, який зазначив, що під час розмови не було досягнуто прориву.

Як повідомляв «Главком», у вівторок ввечері Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили в ході телефонної розмови перспективи координації дій в боротьбі з тероризмом в контексті сирійської кризи, ситуацію навколо КНДР, а також висловилися за організацію особистої зустрічі в прив'язці до саміту G20 в Гамбурзі.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її «детальною й конструктивною».

Джерело: УНН