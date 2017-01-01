Телеканал Ахметова не бачить проблем у законі про мовні квоти

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Є офіційна заява каналу «Україна» про те, що вони не бачать проблему в законі про мовні квоти

Телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що вони не бачать проблем у законі про квоти. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко.

«Нацтелерадіо перед ухваленням закону провело моніторинг і розглядало, як будуть існувати канали і які у них будуть проблеми. Є лише два загальнонаціональні канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна», – сказав нардеп.

Він розповів: «Телеканал «Україна» належить Ринату Ахметову. Сьогодні є офіційна заява каналу про те, що вони не бачать проблему в цьому законі. Вони сказали, що вони збираються всі серіали, які вони зараз запускають, вони запускають українською мовою. Ніяких проблем і ущемлення свого глядача вони не бачать. Єдиний канал, який виступає сьогодні категорично проти – це канал «Інтер», який належить Фірташу і Льовочкіну, які проводять «безсмертні полки» та іншу проросійську агітацію».

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.