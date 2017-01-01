Теракт у Манчестері: ФБР попереджало британську контррозвідку про небезпеку з боку Абеді

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Співробітники ФБР

ФБР повідомили МІ-5 про те, що Абеді є членом північноафриканського терористичного угруповання Манчестера

Федеральне бюро розслідувань США ще на початку 2017 року попереджало британську службу контррозвідки МІ-5 про те, що Салман Абеді планує напад у Великобританії. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела.

За даними видання, керівників спецслужб Великобританії ще в січні попереджали про небезпеку з боку Абеді.

«На початку 2017 року ФБР повідомили МІ-5 про те, що Абеді є членом північноафриканського терористичного угруповання Манчестера, яке шукає політичну ціль у країні»,— цитує видання джерело, близьке до американського розслідування.

Як повідомляється, дана інформація була отримана федеральними агентами в результаті перехоплення контактів Абеді.

Відзначається, що ФБР стежило за Абеді з середини 2016 року. Передбачалося, що він планував вбивство політика, однак розслідування було припинено за відсутністю доказів.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.

Джерело: Еспресо ТВ