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    Теракт у Манчестері: ФБР попереджало британську контррозвідку про небезпеку з боку Абеді

    • Сьогодні, 13:09
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    Співробітники ФБР
    Співробітники ФБР

    ФБР повідомили МІ-5 про те, що Абеді є членом північноафриканського терористичного угруповання Манчестера

    Федеральне бюро розслідувань США ще на початку 2017 року попереджало британську службу контррозвідки МІ-5 про те, що Салман Абеді планує напад у Великобританії. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела.

    За даними видання, керівників спецслужб Великобританії ще в січні попереджали про небезпеку з боку Абеді.

    «На початку 2017 року ФБР повідомили МІ-5 про те, що Абеді є членом північноафриканського терористичного угруповання Манчестера, яке шукає політичну ціль у країні»,— цитує видання джерело, близьке до американського розслідування.

    Як повідомляється, дана інформація була отримана федеральними агентами в результаті перехоплення контактів Абеді.

    Відзначається, що ФБР стежило за Абеді з середини 2016 року. Передбачалося, що він планував вбивство політика, однак розслідування було припинено за відсутністю доказів.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.

    Джерело: Еспресо ТВ

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