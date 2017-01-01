Теракт у нічному клубі в Стамбулі влаштував узбек

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Теракт у турецькому клубі

ЗМІ: Поліція Туреччини встановила особу терориста, підозрюваного в скоєнні теракту в нічному клубі в Стамбулі

Про це повідомила електронна версія газети Daily Sabah.

За даними видання, нападник - колишній громадянин Узбекистану Абдулгадір Машаріпов, також відомий як Абу Мухаммед Хорасан. Інших подробиць не наводиться.

Раніше, 4 січня, стало відомо, що турецька поліція затримала в Ізмірі п'ятьох підозрюваних в причетності до організації нападу. У той же день про факт встановлення особи нападника повідомив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу. "Особистість людини, яка вчинила терористичний акт в Стамбулі, встановлена", - наводило слова міністра Анатолійське агентство, однак ім'я не називалося.

Нагадаємо, в новорічну ніч у нічному клубі Reіna в Стамбулі озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 осіб, і відкрив по них стрілянину. В результаті загинуло 39 осіб, серед них 16 іноземців, ще 69 осіб було поранено. Влада кваліфікувала напад як теракт. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Зараз поліція продовжує пошуки терориста



