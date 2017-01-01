Тереза Мей готова допомогти Києву з реформами

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Петро Порошенко і Тереза Мей

За словами Порошенка, під час зустрічі було обговорено співпрацю з імплементації судової реформи, з урахуванням пропозицій британських радників, досвіду та авторитету британської судової системи

Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відбулись переговори президента Петра Порошенка з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Під час зустрічі зокрема, обговорювалося розширення безпекового співробітництва, повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Прем'єр-міністр запропонувала, щоб Велика Британія брала участь в цілій низці програм реформ. В тому числі, думаю, може бути ефективною співпраця в розробці та імплементації законодавства щодо служби фінансового розслідування», - розповів президент журналістам після зустрічі.

Він нагадав, що доручив доопрацювати це питання, щоб зробити відповідну службу максимально ефективним та некорумпованим органом, ліквідувавши податкову міліцію.

Крім того, за словами Порошенка, під час зустрічі було обговорено співпрацю з імплементації судової реформи, з урахуванням пропозицій британських радників, досвіду та авторитету британської судової системи.

«Це лише невелика частина, про що вдалося домовитись на Downing street. Також підняли питання візової лібералізації для українських громадян», - повідомив президент.

Раніше прем’єр Британії запевнила Порошенка в підтримці України.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко під час виступу в Лондоні в Королівському інституті заявив, що в Україні нема миру з однієї причини: росіяни не зацікавлені в досягненні миру.

Порошенко також заявив, що без санкцій Заходу агресія Російської Федерації поширилася б вглиб Європи.

За його словами, президент РФ Володимир Путін почав свою воєнну кампанію в Україні через «почуття безкарності».