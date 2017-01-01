Терориста Губарєва викликають на допит у Київ

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Терорист Павло Губарєв

Початок допиту заплановано на 11 січня

Служба безпеки України викликає до Києва для проведення слідчих і процесуальних дій колишнього самопроголошеного «народного губернатора Донбасу» Павла Губарєва.

Повістку на допит, який відбудеться 11, 12 і 13 січня, опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Підозрюваний Губарєв, 10.03.1983 р.н... викликається о 10:00 11, 12 і 13 січня 2017 року до старшого слідчого ОВС ГСУ СБУ Романченко А.А. в каб. 311 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №22014000000000181 від 3.06.2014 за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України», – йдеться в документі.

Губарєва підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оголосило П.Губарєва в розшук у травні 2014 року. Згідно з повідомленням на сайті МВС, розміщеному в рубриці «Особи, які переховуються від органів влади», Губарєв ховається від слідчого управління СБУ.