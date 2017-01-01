Ватажок бойовиків Захарченко знову погрожує захопити Київ

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Ватажок бойовиків Олександр Захарченко

Захарченко заявив, що ситуація для президента України Петра Порошенка критична

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко знову загрожує, що в разі нападу української армії на «республіку», її армія захопить Київ. Про це він заявив якимось «іноземним» журналістам в інтерв'ю, відеозапис якого з'явився в Інтернеті, повідомляє «Остров».

Спочатку Захарченко визнав, що «воєнна ситуація на лінії розмежування на території «Донецької народної республіки» складна». Більш того, ватажок «ДНР» прямо висловив побоювання, що «на сьогоднішній момент ті частини і підрозділи, які сконцентровані на передовій, з упевненістю дозволять Україні почати кілька наступальних операцій на різних ділянках фронту».

Однак потім Захарченко різко «пішов в наступ»: «Ситуація для Петра Олексійовича Порошенка насправді критична. І єдиний спосіб уникнути певних проблем і в економіці, і в політичному житті України - це розв'язання конфлікту тут, на території Донбасу, на території «Донецької народної республіки». Ми до цього готові, скажу відверто, очікуємо цього вже не один місяць».

«Якщо таке станеться - це буде останній наступ українських військ. Наступного разу ми вже будемо швидше за все розмовляти в Україні про Україну в Києві. Тому чекаємо, ласкаво просимо, зустрінемо, приїдемо, поговоримо», - заявив Захарченко.