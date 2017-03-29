The New York Times: Трамп - китайський агент

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Дональд Трамп

Трамп явно прагне зробити Китай знову великим, - видання

Президент США Дональд Трамп насправді не кремлівська маріонетка, а китайський агент. Він явно прагне зробити Китай знову великим, пише американська The New York Times.

«Просто подивіться на факти. Трамп домігся посади, обіцяючи, що збалансує торгівлю з Китаєм, і що ж він робить в першу чергу? Він відкидає розроблену в Америці угоду про вільну торгівлю з 11 іншими тихоокеанськими країнами - договір, сторони якого приносять 40% світового ВВП, - йдеться в статті. - Уявіть, що Трамп вів би переговори з Китаєм не просто як президент США, але і як глава торгового блоку з 12 країн, заснованого на наших цінностях та інтересах. Це називається вплив, і Трамп просто відкинув його геть ... тому що він обіцяв зробити так під час своєї кампанії», - пише автор статті.

Журналіст зазначає, що тепер більшість азіатських країн будуть рівнятися на торговельні стандарти китайської торгової асоціації - Регіонального всебічного економічного партнерства. «Але в четвер Трамп вивів свою кампанію «Зробити Китай знову великим» на новий рівень, відмахнувшись від наукових даних про зміну клімату та відкинувши плани зменшити нашу залежність від енергії, видобутої з вугілля – стратегію, яку почав впроваджувати Обама. Трамп також хоче пом'якшити існуючі норми пробігу для виготовлених в США автомобілів. Нерозумно», - йдеться в статті.

«Так що ж робить Китай? Його новий п'ятирічний план - накинутися на електричні машини, батарейки, ядерну, вітряну і сонячну енергетику і енергетичну ефективність - і організувати обмеження викидів вуглекислого газу і торгівлю квотами на них. План Трампа? Більше вугілля і нафти. Гей! Як Америка може бути великою, якщо ми не будемо домінувати в наступною великою глобальної індустрії - чистій енергетиці?» - запитує автор статті.

Видання також згадало про те, що Трамп хоче урізати бюджети Державного департаменту і міжнародної допомоги і утруднити для людей, особливо мусульман, імміграцію в Америку. «Це відкриває для Китаю шлях до розширення впливу в світі, що розвивається і показує геніальним студентам світу, які вивчають математику та природничі науки, що їм треба відкривати свої стартапи за кордоном - і не в Америці», - йдеться в статті.