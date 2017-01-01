Тимчук розповів, як бойовики змінили тактику ведення бою на Донеччині

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Російсько-окупаційні війська

Окупанти намагаються завдати вогневе ураження передовим підрозділам Збройних сил України та примусити їх відійти з ряду рубежів і позицій

У зоні проведення антитерористичної операції бойовики змінили тактику ведення бою. Якщо раніше їхні обстріли мали на меті спровокувати українські війська на відкриття вогню у відповідь або ведення вогню по житловій забудові, то нині бойовики намагаються завдати вогневе ураження передовим підрозділам Збройних сил України та примусити їх відійти з ряду рубежів і позицій. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

Разом із тим у коментарі «Главкому» Тимчук розповів, що ці цілі окупанти намагалися вразити і раніше. «Вони давно намагаються вибити українські війська з їхніх позицій. Йдеться про Маріуполь, про Авдіївку – намагаються відсунути подалі від Донецька, те саме на Світлодарській дузі – намагаються відсунути наших військових подалі хоча б від життєво важливої для них траси», - уточнив він.

Як повідомлялось, Тимчук також переконаний: командування російсько-окупаційних військ боїться, що українські Збройні сили підуть у наступ.