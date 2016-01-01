Тіна Кароль про гастролі в РФ: Мені не довелося прогинатися

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Тіна Кароль

Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні, - заявила співачка

Відома українська співачка Тіна Кароль прокоментувала питання про гастролі на території Російської Федерації. Про свою позицію виконавиця розповіла журналістами порталу «КП в Україні».

Подібні запитання співачці задавали і раніше. Тоді Кароль відповідала впевнено, що виступи на території країни-агресора недоречні, принаймні наразі. Через якийсь час журналісти знову поцікавилися, чи не змінила артистка своєї позиції щодо запрошень виступити в РФ, де поп-зірку дійсно люблять і чекають з гастролями.

«Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні. Я люблю свою країну, яка мене виростила. Цього року ми змогли зіграти в Україні 97 концертів, і мені не довелося прогинатися під мінливий світ, як співає Андрій Макаревич», - відповіла Кароль.

Джерело: Обозреватель