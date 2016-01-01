  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тіна Кароль про гастролі в РФ: Мені не довелося прогинатися

    • 29 Грудня, 19:25
    • Розсилка
    Тіна Кароль
    Тіна Кароль

    Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні, - заявила співачка

    Відома українська співачка Тіна Кароль прокоментувала питання про гастролі на території Російської Федерації. Про свою позицію виконавиця розповіла журналістами порталу «КП в Україні».

    Подібні запитання співачці задавали і раніше. Тоді Кароль відповідала впевнено, що виступи на території країни-агресора недоречні, принаймні наразі. Через якийсь час журналісти знову поцікавилися, чи не змінила артистка своєї позиції щодо запрошень виступити в РФ, де поп-зірку дійсно люблять і чекають з гастролями.

    Читайте також

    «Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні. Я люблю свою країну, яка мене виростила. Цього року ми змогли зіграти в Україні 97 концертів, і мені не довелося прогинатися під мінливий світ, як співає Андрій Макаревич», - відповіла Кароль.

    Джерело: Обозреватель

    Читайте також
    культура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ