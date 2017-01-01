Тодуров каже, що відмовився очолити МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Тодуров

Хірург вважає, що він не готовий бути міністром

Директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров підтвердив, що раніше отримував пропозицію очолити МОЗ, проте відмовився.

Про це він заявив у ефірі «112 Україна».

«Правда. Я відмовився... Я вважаю, що я хороший хірург, але поки не готовий адмініструвати медицину на такому рівні, міністерському. Поки не готовий, принаймні», - сказав Тодуров.

За словами лікаря, потенційний міністр охорони здоров'я повинен одержати відповідну підготовку і досвід перед тим, як займати таку посаду.

«Я взагалі аполітичний. Хірурги всі повинні бути аполітичними, як і всі лікарі. Вважаю, що людина повинна пройти якусь драбину, службову, повинен попрацювати в міністерстві клерком, заступник міністра, розуміти, як іде документальний обіг, пишуться накази, проходять засідання Кабміну, як приймаються закони, рішення. Людина має бути підготовлена», - пояснив він.

Раніше у фракції БПП заявляли, що не розглядали кандидатуру Тодурова на керівну посаду в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, 2 червня 2015 р. міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі подав у відставку з займаної ним посади. При цьому він зазначив, що залишається в Україні і готовий допомагати новому главі МОЗ.

Зараз обов'язки міністра охорони здоров'я виконує Уляна Супрун.