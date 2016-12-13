Трагедія на Одещині: вже відомі подробиці загибелі хлопчика під обвалом будинку

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Фото: «Думская», Дар’я Сидоровська

Будівля, в якій завалило хлопчика на Одещині, належить залізниці

Будівля, під уламками якої вчора загинув 11-річний житель Любашівки Владислав Степанюк і дістав серйозну травму його однокласник, розташована біля залізничних колій і належить Одеській залізниці, повідомляє «Думская».

Трагедія сталася в недобудові незрозумілого призначення, зведеній у 1990-х роках. До вчорашнього дня будівля стояла без охорони, неогороджена. Місцеві жителі кажуть, там часто грали діти.

Нині відомі подробиці трагедії. Друзі заглянули всередину, коли поверталися додому після гри в футбол. Це було приблизно о другій годині дня. Пробули вони там не більше 15 хвилин. Розважалися тим, що висмикували зі стіни розхитані цеглини. В результаті стіна обвалилася, і зверху на дітей впала балка, що підтримувала дах. Хлопчика Владислава одразу розчавило, його друг дістав удар по голові і відлетів убік, завдяки чому вижив. У нього відкрита черепно-мозкова травма. Вчора дитині зробили операцію. Лікарі кажуть, його життю нічого не загрожує.

Тепер будівлю планують розібрати. Обставини того, що сталося, з'ясовують комісії Одеської залізниці та райдержадміністрації, а також поліція, яка відкрила кримінальне провадження.

У Любашівці сьогодні оголошено день жалоби. Масові заходи в селищі скасовано до кінця березня.

Нагадаємо, в Одеській області під уламками нежитлового будинку загинула дитина. Невідомий повідомив, що на вулиці Привокзальній стався обвал залізобетонної балки перекриття дверного отвору і часткове обвалення даху одноповерхової нежитлової будівлі на площі близько 20 квадратних метрів. Внаслідок пригоди загинув 11-річний хлопчик. Його ровесник дістав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Потерпілого було госпіталізовано до Любашівської районної лікарні.