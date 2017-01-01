Трамп готовий допомогти Україні та «усім іншим сторонами» для відновлення миру вздовж кордону

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Дональд Трамп

В США готові працювати над відновленням миру вздовж українського кордону

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з Петром Порошенком повідомив, що США працюватимуть з «усіма залученими сторонами» над відновленням миру вздовж українського кордону. Про це з посиланням на заяву Білого дому повідомляє «Укрінформ».

«Президент Дональд Трамп щойно мав дуже гарну розмову з Президентом України Петром Порошенком щодо вирішення різних питань, включаючи тривалий конфлікт України з Росією», - йдеться в документі.

Також Трамп додав, що «ми будемо працювати спільно з Україною, Росією, а також усіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону».

Як повідомляв «Главком», в ніч на п’яте лютого відбулась телефонна розмова між президентами США та України. Лідери обох країн висловили «глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки». Трамп та Порошенко наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.