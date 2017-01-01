  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп готовий допомогти Україні та «усім іншим сторонами» для відновлення миру вздовж кордону

    • Сьогодні, 03:35
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    В США готові працювати над відновленням миру вздовж українського кордону

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з Петром Порошенком повідомив, що США працюватимуть з «усіма залученими сторонами» над відновленням миру вздовж українського кордону. Про це з посиланням на заяву Білого дому повідомляє «Укрінформ».

    Читайте також

    «Президент Дональд Трамп щойно мав дуже гарну розмову з Президентом України Петром Порошенком щодо вирішення різних питань, включаючи тривалий конфлікт України з Росією», - йдеться в документі.

    Також Трамп додав, що «ми будемо працювати спільно з Україною, Росією, а також усіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону».

    Як повідомляв «Главком», в ніч на п’яте лютого відбулась телефонна розмова між президентами США та України. Лідери обох країн висловили «глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки». Трамп та Порошенко наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.

    Читайте також
    зона АТО Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ