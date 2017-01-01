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    Відома скрипалька зіграла гімн України «під носом» у бойовиків

    • Сьогодні, 00:46
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    Марина Бондас
    Марина Бондас

    Марина Бондас виконала національний гімн в Авдіїївці

    Відома скрипалька Марина Бондас, яка виступає у симфонічному оркестрі в Німеччині, зіграла гімн України в напівзруйнованій будівлі Авдіївки на горизонті у бойовиків.

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    Відео у Facebook виклала кореспондент DW Анастасія Магазова.

    «Сподіваюся, цю скрипку сьогодні почули всі. Особливо ті, хто на горизонті», - написала журналістка.

    Як повідомляв «Главком», в п’ятницю ввечері  бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.

    За п`ять днів понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки.

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