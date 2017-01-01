Трамп назвав ядерну угоду з Іраном «жахливою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Дії Ірану не відповідають духу ядерної угоди, вважає президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що дії влади Ірану не збігаються з положеннями Спільного комплексного плану дій (який також називають Іранською ядерною угодою), прийнятого в 2015 році.

За його словами, угода з Іраном є «жахливою» та запевнив у тому, що нинішня адміністрація США працює над зміною умов документа.

«Іранська сторона несе величезну шкоду для угоди, яку було підписано. Їх дії не відповідають духу цієї угоди. Вони повинні слідувати їй», - цитує заяву Трампа «Укрінформ».

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Іранська ядерна угода була провалена й не досягла поставлених перед нею цілей.

До слова, Іранська Рада вартових конституції у четвер, 20 квітня, не допустила колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада до участі у президентських виборах, що відбудуться в країні 19 травня.