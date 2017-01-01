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    Трамп назвав ядерну угоду з Іраном «жахливою»

    • Сьогодні, 07:46
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Дії Ірану не відповідають духу ядерної угоди, вважає президент США

    Президент США Дональд Трамп заявив, що дії влади Ірану не збігаються з положеннями Спільного комплексного плану дій (який також називають Іранською ядерною угодою), прийнятого в 2015 році.

    За його словами, угода з Іраном є «жахливою» та запевнив у тому, що нинішня адміністрація США працює над зміною умов документа.

    «Іранська сторона несе величезну шкоду для угоди, яку було підписано. Їх дії не відповідають духу цієї угоди. Вони повинні слідувати їй», - цитує заяву Трампа «Укрінформ».

    Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Іранська ядерна угода була провалена й не досягла поставлених перед нею цілей.

    До слова, Іранська Рада вартових конституції у четвер, 20 квітня, не допустила колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада до участі у президентських виборах, що відбудуться в країні 19 травня.

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