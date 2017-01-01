Сьогодні Путін і Трамп проведуть телефонну розмову

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Володимир Путін та Дональд Трамп

На суботу у Трампа також запланована розмова з лідерами Франції та Німеччини

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін сьогодні, 28 січня, проведуть телефонну розмову. Про це ABC News повідомили у Білому домі та Кремлі.

«Як це зазвичай буває, під час таких бесід, сторони обміняються думками щодо ключових параметрів двосторонніх відносин», - сказав журналістам прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас він додав, що «навряд чи можна очікувати суттєвих контактів по всьому спектру справ від цієї розмови».

Getting the most out of the 1st full week- tomorrow @potus will speak by phone with leaders of France, Germany and Russia — Sean Spicer (@PressSec) 27 січня 2017 р.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у своєму твіттері додав, що президент Трамп у суботу буде також говорити по телефону з лідерами Франції та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що під час розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним буде, зокрема, обговорюватися питання боротьби з ісламським тероризмом. Також Трамп заявив, що з Путіним ще рано говорити про санкції.