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    Сьогодні Путін і Трамп проведуть телефонну розмову

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    Володимир Путін та Дональд Трамп
    Володимир Путін та Дональд Трамп

    На суботу у Трампа також запланована розмова з лідерами Франції та Німеччини

    Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін сьогодні, 28 січня, проведуть телефонну розмову. Про це ABC News повідомили у Білому домі та Кремлі.

    «Як це зазвичай буває, під час таких бесід, сторони обміняються думками щодо ключових параметрів двосторонніх відносин», - сказав журналістам прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков.

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    Водночас він додав, що «навряд чи можна очікувати суттєвих контактів по всьому спектру справ від цієї розмови».

    Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у своєму твіттері додав, що президент Трамп у суботу буде також говорити по телефону з лідерами Франції та Німеччини.

    Раніше повідомлялося, що під час розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним буде, зокрема, обговорюватися питання боротьби з ісламським тероризмом. Також Трамп заявив, що з Путіним ще рано говорити про санкції.

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