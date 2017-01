Сьогодні Путін і Трамп проведуть телефонну розмову

На суботу у Трампа також запланована розмова з лідерами Франції та Німеччини

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін сьогодні, 28 січня, проведуть телефонну розмову. Про це ABC News повідомили у Білому домі та Кремлі.

«Як це зазвичай буває, під час таких бесід, сторони обміняються думками щодо ключових параметрів двосторонніх відносин», - сказав журналістам прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас він додав, що «навряд чи можна очікувати суттєвих контактів по всьому спектру справ від цієї розмови».

Getting the most out of the 1st full week- tomorrow @potus will speak by phone with leaders of France, Germany and Russia