Трамп зі Шварценеггером потролили один одного

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Фото ВВС Дональд Трамп

Зірка «Термінатора» дав гідну відповідь на шпильку президента США

На традиційному вашингтонському національному молитовному сніданку, де збираються парламентарії всіх мастей, Дональд Трамп дав прочухана Арнольду Шварценеггеру, який замінив його на посаді ведучого телешоу The Celebrity Apprentice, пише видання Le Monde.

«Вони залучили зірку екрану, Арнольда Шварценеггера, щоб мене замінити. І ми бачимо, як усе вийшло, рейтинги різко впали, це повна катастрофа», – сказав Трамп. «Я хочу помолитися за Арнольда і за його рейтинги, окей?» – додав він під регіт присутніх.

У свою чергу зірка «Термінатора» теж не залишився у боргу. «Дональде, у мене чудова ідея: чом би нам не помінятися місцями? – відреагував він у короткому відеозверненні. – І люди зможуть знову спати спокійно».

Нагадаємо, напередодні Трамп кинув трубку під час розмови з прем'єром Австралії.

Як раніше повідомлялось, багато американських психіатрів упевнені, що нинішній президент США Дональд Трамп страждає на розлад особистості, причому в особливій формі – злоякісного нарцисизму.