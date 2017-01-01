Трамп підписав указ про реорганізацію виконавчої влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами американського президента, в даний час у вищих ешелонах виконавчої влади США кругом панує дублювання функцій.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про реорганізацію федеральної виконавчої влади для підвищення ефективності її роботи, повідомляє The Washington Post.

Крім того, документ націлений на істотну перебудову діяльності уряду США з метою економії коштів.

«Ми зібрали один з найбільших кабінетів (міністрів. - ред.) в історії, я впевнений в цьому. І ми хочемо наділити їх повноваженнями, які дозволять їх відомствам бути настільки сильними і ефективними, наскільки можливо, і ми знаємо, як це зробити», - заявив Трамп після підписання указу.

За словами американського президента, в даний час у вищих ешелонах виконавчої влади США кругом панує дублювання функцій. Крім цього, як підкреслив Трамп, мільярди доларів пускаються на вітер.

«Цей указ вимагає глибокого аналізу кожного виконавчого органу і відомства з тим, щоб побачити, де відбувається марнотратство коштів, як може бути покращено (якість, - ред.) послуг і чи дійсно програми (відомств, - ред. ) служать громадянам Америки», - додав він.