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    У парламенті Британії ухвалили закон про Brexit

    • Вчора, 23:59
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    Попередньо депутати відхилили дві поправки до законопроекту, запропоновані Палатою лордів

    Палата Громад британського парламенту 13 березня ухвалила в остаточному вигляді закон про вихід країни з Європейського Союзу.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Попередньо депутати відхилили дві поправки до законопроекту, запропоновані Палатою лордів: про односторонні гарантії прав громадян країн Євросоюзу, які живуть у Британії, після Brexit і про надання парламенту права голосу в затвердженні результатів переговорів Лондона з ЄС.

    Тепер верхня палата британського парламенту повинна ще раз розглянути законопроект про Brexit. Очікується, що лорди погодяться з рішенням Палати громад. Потім закон про Brexit надійде на підпис до королеви.

    Після ухвалення закону про Brexit прем'єр-міністр Тереза Мей отримає повноваження для старту переговорів з Євросоюзом, які повинні завершитися протягом двох років.

    Очікується, що з заявою про початок процедури виходу Великої Британії з ЄС Мей може вступити в парламенті у вівторок, 14 березня.

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