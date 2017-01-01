Трамп подякував Меркель за намагання вирішити ситуацію на Донбасі

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Ангела Меркель і Дональд Трамп

Трамп і Меркель висловилися за мирне врегулювання конфлікту на Сході України

У Білому домі відбулись понад двогодинні переговори президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, після яких американський президент подякував канцлеру та президенту Франції за намагання врегулювати конфлікт в Україні.

Було обговорено бачення новою американською адміністрацією відносин з Євросоюзом, лідерства Німеччини в ньому, тему НАТО, про відданість якій заявив президент Трамп, а також і торговельні відносини, зокрема американський дефіцит у торгівлі з Німеччиною.

На прес-конференції, яка затрималась на 50 хвилин, у вступній заяві Трамп коротко сказав про Україну та конфлікт на Донбасі. «Я віддаю належне лідерству канцлера Меркель разом з французьким президентом (Франсуа Олландом) щодо врегулювання конфлікту в Україні, де в ідеалі ми шукаємо мирного вирішення», – сказав він.

А Меркель заявила, що відносини Заходу з Росією мають покращитись, але перед цим має бути вирішений конфлікт в Україні. «Ідеться про безпеку і суверенітет України, з одного боку, але також і про можливість знову поліпшити відносини з Росією, коли проблеми там (в Україні) будуть вирішені», – сказала вона.

Трамп також заспокоїв Німеччину та європейських союзників по НАТО, яку він раніше називав «застарілою» організацією, не даючи певності у відданості нового Білого дому Північно-атлантичному альянсу. «Я повторив канцлеру Меркель мою сильну підтримку НАТО, як також і потребу наших союзників по НАТО платити свою справедливу частку коштів на оборону», – сказав Трамп.

Лише п’ять членів альянсу із 29 втрачають необхідні два відсотки ВВП на оборону – серед них Німеччини немає (витрачає 1,2 відсотка), але Берлін обіцяє досягти цієї межі витрат до 2024 року.

Також Трамп кілька разів наголошував на тому, що зробить Америку сильнішою – як економічно, так і у військовому плані.

«Сильніша Америка є в інтересах – повірте мені – усього світу», – заявив Трамп.

Джерело: Радіо Свобода