Трамп поспілкувався з американськими військовими в Афганістані

Американські військовослужбовці привітали Трампа зі вступом на посаду президента

Президент США Дональд Трамп в ході балу на честь інавгурації поспілкувався з американськими військовими в Афганістані по відеозв'язку. Трансляцію заходу вів телеканал CNN.

Президент сказав військовим, що вони прекрасно виконують свою роботу.

«Ви найкращі люди. Ми з вами. Продовжуйте боротися. Ми переможемо», - сказав він.

У свою чергу військовослужбовці привітали Трампа з вступом на посаду президента.

President Trump to US troops in Afghanistan: "I'm with you all the way" https://t.co/9V4u3EJPB2 #InauguralBall https://t.co/JcIMExcxSv