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    Трамп поспілкувався з американськими військовими в Афганістані

    • Сьогодні, 06:56
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    Американські військовослужбовці привітали Трампа зі вступом на посаду президента

    Президент США Дональд Трамп в ході балу на честь інавгурації поспілкувався з американськими військовими в Афганістані по відеозв'язку. Трансляцію заходу вів телеканал CNN.

    Президент сказав військовим, що вони прекрасно виконують свою роботу.

    «Ви найкращі люди. Ми з вами. Продовжуйте боротися. Ми переможемо», - сказав він.

    У свою чергу військовослужбовці привітали Трампа з вступом на посаду президента.

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