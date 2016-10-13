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    Білий дім почне публікувати зарплати співробітників

    • Сьогодні, 06:05
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    В даний час сторінка знаходиться «в стадії оновлення»

    На сайті Білого дому з'явився розділ, в якому будуть публікуватися зарплати співробітників.

    В даний час сторінка знаходиться «в стадії оновлення».

    «Ця сторінка оновлюється. Тут будуть розміщуватися записи про зарплати персоналу Білого дому в міру надходження даних від адміністрації Дональда Трампа», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що з офіційного сайті Білого дому видалили розділ про права ЛГБТ-спільноти. Крім того, з сайту зник розділ про зміну клімату.

    Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

    Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

    Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

    Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут

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