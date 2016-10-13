Білий дім почне публікувати зарплати співробітників

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В даний час сторінка знаходиться «в стадії оновлення»

На сайті Білого дому з'явився розділ, в якому будуть публікуватися зарплати співробітників.

В даний час сторінка знаходиться «в стадії оновлення».

«Ця сторінка оновлюється. Тут будуть розміщуватися записи про зарплати персоналу Білого дому в міру надходження даних від адміністрації Дональда Трампа», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з офіційного сайті Білого дому видалили розділ про права ЛГБТ-спільноти. Крім того, з сайту зник розділ про зміну клімату.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут