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    Трамп розкритикував «фейкові ЗМІ» після повідомлень про російські контакти зятя

    • Сьогодні, 07:59
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    Трамп і Кушнер
    Трамп і Кушнер

    Трамп вчергове заявив, що ЗМІ публікують фальшиві новини

    Президент США Дональд Трамп в черговий раз висловив невдоволення провідними американськими ЗМІ.

    Про це Трамп написав в Twitter.

    «На мою думку, багато з цих витоків, які (нібито) виходять з Білого дому, - це сфабрикована брехня, зліплена ЗМІ, що публікують фальшиві новини», - написав Трамп.

    Він додав, що «кожного разу, коли ви бачите слова «як повідомляють наші джерела» в ЗМІ фальшивих новин, і вони не згадують імен, дуже можливо, що цих джерел насправді не існує, і ці повідомлення - сфабрикована авторами фальшива новина.

    «Фейкові новини - це ворог», - додав Трамп.

    Раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер прокоментував публікації американських ЗМІ, які повідомили в п'ятницю, що зять президента Трампа Джаред Кушнер обговорював з російським послом можливість створення секретного каналу зв'язку з Кремлем.

    Нагадаємо, американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

    Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон спростував твердження газети The Washington Post про те, що президент Дональд Трамп надав главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію про терористичне угруповання «Ісламська держава».

    ЗМІ США Дональд Трамп
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