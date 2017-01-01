Трамп розкритикував «фейкові ЗМІ» після повідомлень про російські контакти зятя

Трамп вчергове заявив, що ЗМІ публікують фальшиві новини

Про це Трамп написав в Twitter.

«На мою думку, багато з цих витоків, які (нібито) виходять з Білого дому, - це сфабрикована брехня, зліплена ЗМІ, що публікують фальшиві новини», - написав Трамп.

Він додав, що «кожного разу, коли ви бачите слова «як повідомляють наші джерела» в ЗМІ фальшивих новин, і вони не згадують імен, дуже можливо, що цих джерел насправді не існує, і ці повідомлення - сфабрикована авторами фальшива новина.

«Фейкові новини - це ворог», - додав Трамп.

Раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер прокоментував публікації американських ЗМІ, які повідомили в п'ятницю, що зять президента Трампа Джаред Кушнер обговорював з російським послом можливість створення секретного каналу зв'язку з Кремлем.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон спростував твердження газети The Washington Post про те, що президент Дональд Трамп надав главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію про терористичне угруповання «Ісламська держава».