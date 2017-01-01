Трамп закликав конгрес скасувати Obamacare

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Під час закликів Трампа скасувати реформи страхування попереднього президента демократи демонстрували своє несхвалення

Президент США Дональд Трамп в ході свого виступу закликав конгрес анулювати реформу охорони здоров'я Obamacare.

Змушувати американців примусово купувати медичну страховку, зазначив Трамп, не було найкращою ідеєю.

Він пообіцяв зробити страхування більш доступним, закликаючи анулювати Obamacare і знайти їй альтернативу.

Під час закликів Трампа скасувати реформи страхування попереднього президента республіканська частина конгресу аплодувала, коли як демократи демонстрували своє несхвалення.