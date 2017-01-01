Трамп закладає тротил під фундамент російської державності – експерт

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Дональд Трамп

За словами Лілії Шевцової, новий американський президент зруйнував російську монополію на непередбачуваність

Російський політолог Лілія Шевцова переконана, що своїми діями на міжнародній арені президент США Дональд Трамп, можливо навіть і несвідомо, але ставить під загрозу існування Росії. Таку думку вона аргументує тим, що хазяїн Білого дому руйнує уже усталені шаблони поведінки міжнародних гравців, на що Кремль не може відповідати симетрично, адже це загрожує зламом механізму виживання російської системи за рахунок використання ресурсів Заходу.

«Новий американський президент фактично закладає тротил під фундамент російської системи - нашу державність … По-перше, Трамп не просто зруйнував російську монополію на непередбачуваність. Він нахабним способом вибив у Кремля найважливіший інструмент зовнішньої політики - Росія могла дозволити собі бути непередбачуваною, збираючи тактичні перемоги, тільки тоді коли була впевнена в передбачуваності Америки і Кремль міг прорахувати її реакцію. А як же тепер бути, коли всі зусилля доведеться витрачати на те, щоб стежити за трампівськими кульбітами», - пише вона.

Шевцова каже, що застосувавши «Томагавки» в Сирії і «Матір всіх бомб» в Афганістані, Трамп заявив про не тільки про своє право вирішувати світові проблеми силовим способом, а й про готовність до інтервенціонізму.

«Сьогодні він загрожує завдати удару по Північній Кореї, в разі якщо її лідер вирішиться на нові ядерні випробування. А завтра Трамп надумає навести порядок на Донбасі! Тепер від нього можна очікувати будь-капості!», - іронізує вона.

Експерт розказала, що в Москві сподівалися, що Трамп потягне Америку на відпочинок і звільнить світову сцену від обридлого гегемона, але натомість все сталося навпаки.

«[Трамп] зруйнував російський план з порятунку Асада - і в ім'я чого були всі російські зусилля? Вирішив підтримувати НАТО і затіяв дружбу з Пекіном, проігнорував простягнуту Кремлем руку дружби. Звичайно, можна в блискучій кампанії Ірану і Сирії (Ердоган зрадив - ось перевертень!) подумати про відплату. Але ось проблема: з Америкою можна змагатися і смикати Америку за хвіст, але зважитися на конфронтацію ніяк не можна. Кремль це добре розуміє. Адже тоді доведеться відмовитися від випробуваного механізму виживання за рахунок використання ресурсів Заходу, ключ до яких в американській кишені. Ні, Кремль не може на це піти. Сумно і те, що вже не можна собі дозволити хоча б смикнути Америку за вуса, як у славні часи Обами - цей безбашений Трамп адже може і відповісти! Ну що ж з ним робити!? Ні співчуття, ні розуміння! Ні поваги до традиції ... Негідник! Однозначно негідник!», - резюмує Шевцова.