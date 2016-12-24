Трамп заявив, що США відновлять видачу віз усім країнам після закінчення перевірки

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На тлі заборони в'їзду жителям семи країн з переважно мусульманським наседением десятки тисяч людей в Америці вийшли на акції протести

США відновлять видачу віз усім країнам через 90 днів. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає агентство Reuters.

Протягом цього часу, за його словами, закінчиться перевірка структур, що відповідають за в'їзд в США.

Президент США додав, що «справа не в релігії, справа в тероризмі і бажання зберегти країну безпеці«.

«Кажучи відверто, це не заборона мусульман, як це подають брехливі ЗМІ. Це не пов'язано з релігією. Це пов'язано з терором і бажанням зберегти безпеку в країні. В світі ще мінімум 40 країн з переважно мусульманським населенням і вони не потрапили під заборону», - заявив Трамп.

Президент США підкреслив, що видача віз усім країнам відновиться, «як тільки ми розглянемо і імплементуємо більш надійні заходи захисту» за наступні 90 днів.

Повідомляється, що минулої неділі, 29 січня десятки тисяч людей у США вийшли на акції протесту проти рішення Трампа заборонити в'їзд у країну жителям з семи мусульманських країн. Акції протесту пройшли в Нью-Йорку, Вашингтоні та Бостоні. Один з найбільш багатолюдних мітингів зібрався в Беттері-парку на Манхеттені.