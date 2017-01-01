Подружжя Клінтон прибуло на інавгурацію Трампа

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Хілларі Клінтон програла Трампу вибори президента США, які відбулися 8 листопада 2016 року

Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, яка поступилася республіканцю Дональду Трампу прибула на церемонію інавгурації до Капітолію, передає Fox News.

Зазначимо, що разом з Хіларі Клінтон на інавгурацію прибув і 42-й президент США, її чоловік Білл Клінтон.

Нагадаємо, вже екс-президент Обама покинув овальний кабінет у Білому домі.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут.