Подружжя Клінтон прибуло на інавгурацію Трампа
- Сьогодні, 17:36
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Хілларі Клінтон програла Трампу вибори президента США, які відбулися 8 листопада 2016 року
Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, яка поступилася республіканцю Дональду Трампу прибула на церемонію інавгурації до Капітолію, передає Fox News.
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Зазначимо, що разом з Хіларі Клінтон на інавгурацію прибув і 42-й президент США, її чоловік Білл Клінтон.
Нагадаємо, вже екс-президент Обама покинув овальний кабінет у Білому домі.
Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.
Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут.