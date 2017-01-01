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    Подружжя Клінтон прибуло на інавгурацію Трампа

    • Сьогодні, 17:36
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    Хілларі Клінтон програла Трампу вибори президента США, які відбулися 8 листопада 2016 року

    Кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, яка поступилася республіканцю Дональду Трампу прибула на церемонію інавгурації до Капітолію, передає Fox News.

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    Зазначимо, що разом з Хіларі Клінтон на інавгурацію прибув і 42-й президент США, її чоловік Білл Клінтон.

    Нагадаємо, вже екс-президент Обама покинув овальний кабінет у Білому домі.

    Раніше новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

    Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут.

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