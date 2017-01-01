Трипільська ТЕС перейшла на економний режим і готується до аварійних відключень - «Центренерго»
- Сьогодні, 09:26
-
Розсилка
Через брак вугілля Трипільська ТЕС перейшла на одноблочний режим роботи
Станом на 15 лютого запаси вугільної продукції на Трипільській ТЕС складають 86 тис. тонн, що при роботі електростанції з мінімальним складом обладнання (2 енергоблоки при температурі повітря до -10), зазначеного обсягу вугілля вистачить на 14 діб роботи.
Про це повідомив в.о. глави ПАТ «Центренерго» Олег Коземко в ефірі телеканалу Newsone.
За його словами, дана ситуація викликана блокадою і, як наслідок, припиненням поставок вугільної продукції, що призвело до критичного залишку вугілля на складі Трипільської ТЕС.
У зв'язку з цим, за словами Коземко, з метою збільшення тривалості роботи електростанції було прийнято рішення про введення економного режиму роботи Трипільської ТЕС в одноблочному однокорпусному режимі.
«З кожним днем вугілля антрацитної групи стає все менше і менше. Вугілля починає відпрацьовуватися на електростанціях. Тому, сьогодні економічно правильно перейти, як сказав міністр енергетики Ігор Насалик, у ручний режим, щоб якомога більше забезпечити роботу електростанцій, що працюють на цій групі вугілля», - повідомив Коземко.
Коземко пояснив, що вже сьогодні Трипільська ТЕС і Зміївська ТЕС працюють складом обладнання нижче мінімального.
«Тим самим будуть навантажувати енергоблоки інших електростанцій, які працюють на газовій групі вугілля, що видобувається на підконтрольній Україні території», - зазначив він.
За його інформацією, сьогодні на Трипільській ТЕС 84 тис. тонн вугільної продукції і при роботі в мінімальному складі обладнання споживається 6 тис тонн на добу.
«При переході, як це сталося сьогодні, на роботу складом обладнання нижче мінімального, вона працює на одному енергоблоці і єдиним корпусом, ТЕС буде споживати приблизно 1,7 тис тонн вугільної продукції», - зазначив Коземко.
«Якщо не буде зупинена блоку, тоді доведеться вводити графік аварійних обмежень, потім графік аварійних відключень. У будь-якому випадку все це сильно буде відчувати споживачі. Якщо не буде поставок вугільної продукції, ми, на жаль, до цього прийдемо», - зазначив він.
Як відомо, Трипільська ТЕС - одне з найпотужніших енергогенеруючих підприємств Київського регіону, завданням якої є не тільки забезпечення стійкості напруги в електричних мережах міста Києва та Київської області, а й стабільне електропостачання Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей.
Крім того, Трипільська ТЕС є єдиним джерелом забезпечення населення міста Українка тепловою енергією для потреб опалення та гарячого водопостачання.