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    Стало відомо, скільки триватиме надзвичайний стан в енергетиці

    • Сьогодні, 20:49
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    Розпорядження Кабміну діятиме не більше двох місяців

    Розпорядження про тимчасове впровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії діятиме не довше двох місяців

    Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик.

    «Розпорядження діятиме протягом місяця. Воно може бути ще раз продовжене на місяць. Тобто не більше двох місяців дане розпорядження працює. І не більше», - зазначив Насалик.

    Як зазначив на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, надзвичайний стан в енергетичній системі передбачає економне використання вугілля й відповідне управління обладнанням з метою успішного подолання пікових навантажень.

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    «Надзвичайні заходи в енергетиці передбачають у першу чергу економне використання не тільки антрацитової групи (вугілля. - ред.), а взагалі управління обладнанням, для того щоб воно видавало саме ту генерацію, яка дає можливість подолати пікові навантаження», - зауважив Зубко.

    За його словами, такі заходи мають тривати стільки часу, щоб «вийти за межі опалювального сезону».

    Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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    Джерело: Укрінформ
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