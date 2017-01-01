Стало відомо, скільки триватиме надзвичайний стан в енергетиці
- Сьогодні, 20:49
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Розпорядження Кабміну діятиме не більше двох місяців
Розпорядження про тимчасове впровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії діятиме не довше двох місяців
Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик.
«Розпорядження діятиме протягом місяця. Воно може бути ще раз продовжене на місяць. Тобто не більше двох місяців дане розпорядження працює. І не більше», - зазначив Насалик.
Як зазначив на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, надзвичайний стан в енергетичній системі передбачає економне використання вугілля й відповідне управління обладнанням з метою успішного подолання пікових навантажень.
«Надзвичайні заходи в енергетиці передбачають у першу чергу економне використання не тільки антрацитової групи (вугілля. - ред.), а взагалі управління обладнанням, для того щоб воно видавало саме ту генерацію, яка дає можливість подолати пікові навантаження», - зауважив Зубко.
За його словами, такі заходи мають тривати стільки часу, щоб «вийти за межі опалювального сезону».
Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
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