Стало відомо, скільки триватиме надзвичайний стан в енергетиці

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Розпорядження Кабміну діятиме не більше двох місяців

Розпорядження про тимчасове впровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії діятиме не довше двох місяців

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«Розпорядження діятиме протягом місяця. Воно може бути ще раз продовжене на місяць. Тобто не більше двох місяців дане розпорядження працює. І не більше», - зазначив Насалик.

Як зазначив на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, надзвичайний стан в енергетичній системі передбачає економне використання вугілля й відповідне управління обладнанням з метою успішного подолання пікових навантажень.

«Надзвичайні заходи в енергетиці передбачають у першу чергу економне використання не тільки антрацитової групи (вугілля. - ред.), а взагалі управління обладнанням, для того щоб воно видавало саме ту генерацію, яка дає можливість подолати пікові навантаження», - зауважив Зубко.

За його словами, такі заходи мають тривати стільки часу, щоб «вийти за межі опалювального сезону».

Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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