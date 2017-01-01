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    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа

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    Приготування до інавгурації Трампа
    Приготування до інавгурації Трампа

    Відкриє церемонію інавгурації оркестр морських піхотинців

    У Вашингтоні тривають останні репетиції та налаштування до церемонії інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.

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    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
    Тривають останні приготування до інавгурації Трампа

    «5 канал» повідомляє, що усі сьогоднішні урочистості у США він транслюватиме наживо.

    Нагадаємо, що церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом.

    Відкриє церемонію оркестр морських піхотинців, який також називають «особистим президентським оркестром». Колектив грає на інавгураціях з 1801 року.

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    Опівдні за місцевим часом (18:00 за київським часом), Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.

    Після присяги Дональд Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими.

    На інавгурації будуть присутні родина Дональда Трампа, його попередник Барак Обама і суперниця Трампа на президентських виборах, демократ Хілларі Клінтон.

    Департамент внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій розраховує, що в урочистостях візьмуть участь 800-900 тис. осіб.

    Обраний президент прибув до Вашингтона у четвер. Він зупинився у готелі Trump International, який знаходиться в кількох кварталах від Білого дому і належить Трампу.

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