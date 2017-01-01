Тривають останні приготування до інавгурації Трампа
- Сьогодні, 09:21
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Відкриє церемонію інавгурації оркестр морських піхотинців
У Вашингтоні тривають останні репетиції та налаштування до церемонії інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа.
«5 канал» повідомляє, що усі сьогоднішні урочистості у США він транслюватиме наживо.
Нагадаємо, що церемонія інавгурації стартує об 11:30 ранку за місцевим часом.
Відкриє церемонію оркестр морських піхотинців, який також називають «особистим президентським оркестром». Колектив грає на інавгураціях з 1801 року.
Опівдні за місцевим часом (18:00 за київським часом), Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.
Після присяги Дональд Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими.
На інавгурації будуть присутні родина Дональда Трампа, його попередник Барак Обама і суперниця Трампа на президентських виборах, демократ Хілларі Клінтон.
Департамент внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій розраховує, що в урочистостях візьмуть участь 800-900 тис. осіб.
Обраний президент прибув до Вашингтона у четвер. Він зупинився у готелі Trump International, який знаходиться в кількох кварталах від Білого дому і належить Трампу.