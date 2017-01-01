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    Трамп заявив про намір «об’єднати Америку»

    • Сьогодні, 08:44
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп пообіцяв американцям зміни, зокрема створення нових робочих місць, зміцнення кордонів та посилення армії

    Обраний президент США Дональд Трамп під час концерту у Вашингтоні, що проходив напередодні його інавгурації, пообіцяв об'єднати Америку.

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    «Ми маємо намір об'єднати країну ... Ми хочемо зробити Америку великої для всього народу. Для всіх і кожного у всій нашій країні», - сказав Трамп наприкінці двогодинного концерту.

    Виступаючи з промовою на сходах меморіалу Лінкольна, Трамп пообіцяв американцям зміни, зокрема створення нових робочих місць, зміцнення кордонів та посилення армії.

    Як повідомлялося, Трамп має намір підписати ряд виконавчих указів відразу після вступу на посаду в день інавгурації. Зокрема він хоче скасувати деякі укази голови держави Барака Обами.

    Джерело: ВВС Україна

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