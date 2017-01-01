У США змоделювали ситуацію вбивства Трампа під час інавгурації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Дональд Трамп

Телеканал CNN розповів, хто буде управляти державою у разі такого розвитку подій

Телеканал CNN змоделював репортаж про вбивство обраного президента США Дональда Трампа на інавгурації.

Творці ролика описали сценарій, при якому напад здійснюється на Трампа, віце-президента і керівництво конгресу.

Згідно з версією телеканалу, а також виходячи з американського законодавства, управляти державою повинен спікер Палати представників, а якщо щось станеться і з ним – то тимчасовий голова Сенату і держсекретар.

У сюжеті зазначається, що при такому розвитку подій адміністрація Барака Обами вже складе повноваження, а наступник Трампа ще не вибрано. У такому разі обов'язки президента виконуватиме заступник держсекретаря з політичних питань Тому Шеннон.

Нагадаємо, інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

Джерело: 112 Україна