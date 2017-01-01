У США змоделювали ситуацію вбивства Трампа під час інавгурації
- Сьогодні, 08:18
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Телеканал CNN розповів, хто буде управляти державою у разі такого розвитку подій
Телеканал CNN змоделював репортаж про вбивство обраного президента США Дональда Трампа на інавгурації.
Творці ролика описали сценарій, при якому напад здійснюється на Трампа, віце-президента і керівництво конгресу.
Згідно з версією телеканалу, а також виходячи з американського законодавства, управляти державою повинен спікер Палати представників, а якщо щось станеться і з ним – то тимчасовий голова Сенату і держсекретар.
У сюжеті зазначається, що при такому розвитку подій адміністрація Барака Обами вже складе повноваження, а наступник Трампа ще не вибрано. У такому разі обов'язки президента виконуватиме заступник держсекретаря з політичних питань Тому Шеннон.
Нагадаємо, інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня.
Джерело: 112 Україна