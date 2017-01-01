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    У США змоделювали ситуацію вбивства Трампа під час інавгурації

    • Сьогодні, 08:18
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    Дональд Трамп
    Фото: Reuters
    Дональд Трамп

    Телеканал CNN розповів, хто буде управляти державою у разі такого розвитку подій

    Телеканал CNN змоделював репортаж про вбивство обраного президента США Дональда Трампа на інавгурації.

    Творці ролика описали сценарій, при якому напад здійснюється на Трампа, віце-президента і керівництво конгресу.

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    Згідно з версією телеканалу, а також виходячи з американського законодавства, управляти державою повинен спікер Палати представників, а якщо щось станеться і з ним – то тимчасовий голова Сенату і держсекретар.

    У сюжеті зазначається, що при такому розвитку подій адміністрація Барака Обами вже складе повноваження, а наступник Трампа ще не вибрано. У такому разі обов'язки президента виконуватиме заступник держсекретаря з політичних питань Тому Шеннон.

    Нагадаємо, інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

    Джерело: 112 Україна

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