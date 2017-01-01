Троє терористів на Донбасі вчинили самогубство - розвідка

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Бойовики останнім часом демотивовані та не бажають продовжувати «службу» в лавах окупаційних військ

В лавах окупаційних військ зафіксовано 3 випадки самогубства та 5 самострілів в період з 7 по 17 січня 2017 року.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«У період з 07 по 17 січня ц.р. у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, які дислокуються в районі н.п. Пікузи, зафіксовано 3 випадки самогубства та 5 самострілів», - йдеться в повідомленні.

В ГУР також зазначають, що бойовики (в основному, з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати «службу» в лавах окупаційних військ.

Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу, зазначають в ГУР.