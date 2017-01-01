Тука: Для мене вороги ті, хто каже, що Донбас – це «гангрена»

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Георгій Тука

Заступник міністра звинуватив авторів таких заяв у сепаратизмі

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає ворогами всіх сепаратистів, зокрема й тих, які пропонують відмовитися від Донбасу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З приводу сепаратизму хотів би висловити свою точку зору. Для мене це безкомпромісно. Ось один екземпляр, умовно назвемо його «Захарченко», він дає меседж, що там «нацисти, сволота, фашисти», тому треба розділити. Він сепаратист? По-моєму, так. Тепер з'являється інший екземпляр, який говорить, що там «гангрена, яку треба відрізати». Хто він? Знайдіть дві різниці. Мені все одно, що один з них ходить у постолах і косоворотці, а інший - у шароварах і вишиванці. Для мене це сепаратисти. Сепаратисти для мене вороги. Це не опоненти. Я з ними боровся і буду боротися», - зазначив Тука.





Він також спрогнозував, що восени почнеться деескалація в зоні АТО.

Тука також назвав головною причиною блокади Донбасу – дефіцит комунікації влади з народом.