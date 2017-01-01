Турчинов анонсував нові санкції за вояжі до окупованого Криму

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Олександр Турчинов

РНБО готова запровадити санкції проти всіх іноземних та українських політиків, які їздили до Криму

Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє його прес-служба.

«СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму», - сказав він.

За словами Турчинова, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.

«Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування у Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства», - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що російські та підконтрольні окупантам кримські ЗМІ повідомили, що до Криму приїхала делегація депутатів з Європи.За їхніми повідомленнями, делегація перебуватиме на окупованому Росією півострові 19-21 березня.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму.16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний "референдум", за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про "прийняття Криму до складу Росії".

Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.



