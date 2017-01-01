Туреччина назвала причину «грандіозного дипломатичного скандалу» з Нідерландами

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Фото: 1news.az

У всьому начебто винна внутрішня політика Нідерландів

Внутрішня політика стала причиною кризи в дипломатичних відносинах між Туреччиною та Нідерландами. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим. Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

«Схоже, що Нідерланди мають внутрішні проблеми. 15 березня там відбудуться загальні вибори. Ми думаємо, що всі події, які відбулися в суботу ввечері, стали наслідком внутрішньої політики. Але незалежно від ситуації це не може бути прийнятним для нас, і ми повинні жорстко відреагувати»", - сказав він.

За словами голови уряду, «грандіозний дипломатичний скандал» - це також і відмова європейських союзників Туреччини взяти участь у вирішенні суперечки. «Наші європейські союзники, які скористаються будь-якою можливістю, щоб згадати про свободу слова, права людини і демократії, самі проігнорували права людини в цьому інциденті», - сказав він.

Як повідомлялося, у ніч з 11 на 12 березня міністр у справах сім'ї і соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя, яка прибула в Роттердам на машині з Німеччини і мала намір виступити перед співвітчизниками на підтримку конституційної реформи в Туреччині, незважаючи на позицію місцевої влади, була оголошена персоною «нон грата» і в супроводі голландської поліції попрямувала до Німеччини.

Раніше влада Нідерландів заборонила посадку в Роттердамі літака глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Обидвоє міністрів мали намір взяти участь у виступах перед громадянами.

Прихильники турецької влади влаштували мітинг, протестуючи проти дій Нідерландів. Однак поліція цієї країни силою розігнала протестувальників, застосувавши водомети.

Президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган назвав голландців «нащадками нацистів» і «фашистами».

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів. В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції. Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.