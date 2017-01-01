ЄЄ заблокує Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоганнес Ган

Єврокомісар Хан вважає, що Туреччина рухається не в бік Європи

Європейський союз прийняв рішення заблокувати виплати за низкою проектів, спрямованих на інтеграцію Туреччини в європейський простір.

«Ми юридично зобов'язані співвіднести фінансову підтримку з тим прогресом, якого досягає країна. Негативні тенденції почалися ще до липневої путчу, вони суперечать не лише стандартам ЄС, а й міжнародному праву», - заявив в інтерв'ю агентству dpa єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган, повідомляє DW.

Зазначається, що запланована фінансова допомога Туреччині з боку Євросоюзу в період з 2014 до 2020 року становить 4,45 мільярда євро. З цієї суми Брюссель на даний момент переказав Анкарі 167 мільйонів євро.

Європейська фінансова допомога покликана допомогти Туреччині досягти необхідних стандартів для подальшої інтеграції країни в європейському просторі. Виплати прив'язані до конкретних проектів, найбільшим з яких є «Реформи з підготовки до членства в ЄС» - на ці цілі Євросоюз збирався виділити 1,58 мільярда євро.

Однак, «Туреччина рухається не в бік Європи, а в протилежному напрямі», зазначив Хан.

Водночас єврокомісар з цифрової економіки і суспільства Гюнтер Еттінгер додає, що гроші повинні «відкрити двері в Європу, а не служити протилежним цілям».

Видання зазначає, що повної ясності щодо того, які саме виплати і на який термін заморожує Брюссель, поки що немає. Можливо, рішення буде прийняте на найближчій зустрічі глав МЗС ЄС.

Наразі Євросоюз не перериває діалогу з Анкарою і бажає допомогти Туреччині у побудові правової держави. Однак, як зазначив єврокомісар Ган, «переговори про вступ Туреччини в ЄС фактично зупинені».

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу заявив, що угоди з ЄС щодо мігрантів можуть бути скасовані, якщо Туреччина не отримає лібералізацію візового режиму з Європою.

Згодом літаку міністра не дозволили посадку в нідерландському Роттердамі. Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.