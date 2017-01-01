У Туреччині заблокувано дипломатичні місії Нідерландів
- Сьогодні, 00:02
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Консульства Нідерландів заблоковані у Стамбулі та Анкарі
Туреччина заблокувала дипломатичні місії Нідерландів, повідомило агентство AFP з посиланням на джерело.
Зокрема турецький телеканал NTV стверджує, що будівля генкосульства Нідерландів в Стамбулі закрита на вхід і вихід.
За даними ЗМІ, також закрито входи і виходи в голландське посольство в Анкарі. Вжиті заходи щодо резиденцій тимчасового повіреного Нідерландів та генерального консула.
Турецький МЗС повідомив, що Туреччина звернулася до посла Нідерландів, який знаходиться за межами країни, з проханням «поки не повертатися», повідомило агентство Anadolu.
Нагадаємо,що літаку міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу не дозволили посадку в нідерландському Роттердамі.
Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.
В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.
Джерело: 112 Україна