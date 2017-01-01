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    У Туреччині заблокувано дипломатичні місії Нідерландів

    • Сьогодні, 00:02
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    Заблоковане посольство
    Заблоковане посольство

    Консульства Нідерландів заблоковані у Стамбулі та Анкарі

    Туреччина заблокувала дипломатичні місії Нідерландів, повідомило агентство AFP з посиланням на джерело.

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    Зокрема турецький телеканал NTV стверджує, що будівля генкосульства Нідерландів в Стамбулі закрита на вхід і вихід.

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    За даними ЗМІ, також закрито входи і виходи в голландське посольство в Анкарі. Вжиті заходи щодо резиденцій тимчасового повіреного Нідерландів та генерального консула.

    Турецький МЗС повідомив, що Туреччина звернулася до посла Нідерландів, який знаходиться за межами країни, з проханням «поки не повертатися», повідомило агентство Anadolu.

    Нагадаємо,що літаку міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу не дозволили посадку в нідерландському Роттердамі

    Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

    В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

    Джерело: 112 Україна

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