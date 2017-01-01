Туреччина почала «президентський» референдум: відсьогодні голосують турки, які живуть за кордоном

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Прихильники Ердогана

Основна частина референдуму – власне в Туреччині – відбудеться 16 квітня

У понеділок, 27 березня, Туреччина розпочала референдум щодо змін до Конституції, які передбачають істотне розширення повноважень президента країни.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Поки що на референдумі мають змогу проголосувати громадяни Туреччини, які проживають за кордоном. Цей етап відбуватиметься в дипломатичних представництвах Туреччини та триватиме до 9 квітня.

Основна частина референдуму – власне в Туреччині – відбудеться 16 квітня.

За кордоном живе майже 3 млн турецьких громадян, які мають право голосу – це близько 5% від усіх турків, які володіють виборчим правом. Найбільша турецька діаспора проживає у Німеччині – 1,4 млн осіб. Вони зможуть проголосувати у генеральних консульствах у дев'яти містах Німеччини, ще в чотирьох великих містах буде відкрито виборчі дільниці для голосування.

Значна кількість громадян Туреччини також проживає у Франції (326 тис.), Нідерландах (253 тис.), Бельгії (138 тис.), Австрії (109 тис.), Північному Кіпрі (105 тис.), США (100 тис.), Швейцарії (95 тис.), Великій Британії (93 тис.).

На референдум влада Туреччини винесла поправки до конституції країни, які в разі підтримки нададуть президенту Реджепу Таїпу Ердогану широкі повноваження – він зможе призначати міністрів і найвищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент, а також буде одночасно головою уряду.