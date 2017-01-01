Туреччина заборонила своїм суднам відвідувати окупований Крим

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Окупований Крим

Гройсман назвав це рішення міцним сигналом

Кабінет міністрів України отримав від уряду Туреччини ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Турецької Республіки Біналі Йилдиримом під час спільного спілкування із журналістами.

Він назвав це рішення міцним сигналом та свідченням дружності між Україною та Турецькою Республікою.

«Сьогодні у день візиту ми отримали ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Це дуже міцний сигнал», - підкреслив Гройсман.

Глава українського Уряду подякував Туреччині за підтримку України, її територіальної цілісності та незалежності.

Він також підкреслив особливу роль Турецької Республіки щодо підтримки кримських татар. «Ваша позиція щодо кримських татар є дуже важливою для нас і ваше бажання підтримати у таких непростих умовах є свідченням найвищого ступеня дружності між нашими країнами», - наголосив він.

Йилдирим запевнив, що Туреччина підтримує Україну, засуджуючи анексію Криму та підтримуючи територіальну цілісність.