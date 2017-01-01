Туреччина заявила про знищення 18 об'єктів ісламістів у Сирії

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Знищення об'єктів бойовиків у Сирії

ВПС Туреччини нанесли удари по 18 об'єктах ІДІЛ

В рамках операції боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава» ВПС Туреччини знищили 18 об'єктів бойовиків-ісламістів на півночі Сирії. Про це повідомляє Анадолу.

«ВПС Туреччини нанесли удари по 18 об'єктах ДЕАШ (ІДІЛ) на півночі Сирії», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в цілому в рамках операції «Щит Євфрату» турецькі військові знищили 2 156 терористів ІДІЛ і 321 бойовиків PYD (сирійське крило PKK).

Антитерористична операція «Щит Євфрату» триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.

Джерело: Укрінформ