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    Туреччина заявила про знищення 18 об'єктів ісламістів у Сирії

    • Сьогодні, 10:42
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    Знищення об'єктів бойовиків у Сирії
    Знищення об'єктів бойовиків у Сирії

    ВПС Туреччини нанесли удари по 18 об'єктах ІДІЛ

    В рамках операції боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава» ВПС Туреччини знищили 18 об'єктів бойовиків-ісламістів на півночі Сирії. Про це повідомляє Анадолу.

    «ВПС Туреччини нанесли удари по 18 об'єктах ДЕАШ (ІДІЛ) на півночі Сирії», - йдеться в повідомленні.

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    Також повідомляється, що в цілому в рамках операції «Щит Євфрату» турецькі військові знищили 2 156 терористів ІДІЛ і 321 бойовиків PYD (сирійське крило PKK).

    Антитерористична операція «Щит Євфрату» триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.

    Джерело: Укрінформ

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    Туреччина ІДІЛ Сирія
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