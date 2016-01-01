Турецькі силовики посилили охорону російського посольства в Анкарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Анкари збирається перекрити вулицю біля посольства Росії

Турецька влада посилила охорону російського посольства в Анкарі після замаху на посла РФ Андрія Карлова, передають російські ЗМІ.

Біля входу до посольства турецька влада розмістила один водомет. Будівлю дипустанови охороняють поліцейські.

Крім того, правоохоронці патрулюють прилеглу до входу у посольство територію. Проїзд транспорту повз посольство поки відкритий, проте поліція приготувала огорожу для перекриття вулиці.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі, він госпіталізований у критичному стані.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.