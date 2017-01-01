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    Туск отримав офіційний лист з Лондона про Brexit

    • Сьогодні, 15:12
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    <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Туск отримав лист про початок Brexit від Британії</div> </div>
    Фото: twitter.com/eucopresident
    Туск отримав лист про початок Brexit від Британії

    Документ про запуск Brexit передав Туску посол Британії Тім Барроу

    Президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційного листа щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Лист щодо (запуску. – Ред.) статті 50 Лісабонської угоди щодо Brexit», – підписав Туск фотографію, де він отримує документ.

    Офіційний лист з оповіщенням про запуск Brexit передав Туску посол Британії Тім Барроу.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС – Brexit.

    Також нагадаємо, голова Євроради Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

    Раніше парламент Британії наділив Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

    Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

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    ЄС Велика Британія Дональд Туск
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