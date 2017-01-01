Туск отримав офіційний лист з Лондона про Brexit

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Фото: twitter.com/eucopresident Туск отримав лист про початок Brexit від Британії

Документ про запуск Brexit передав Туску посол Британії Тім Барроу

Президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційного листа щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

«Лист щодо (запуску. – Ред.) статті 50 Лісабонської угоди щодо Brexit», – підписав Туск фотографію, де він отримує документ.

Офіційний лист з оповіщенням про запуск Brexit передав Туску посол Британії Тім Барроу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС – Brexit.

Також нагадаємо, голова Євроради Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Раніше парламент Британії наділив Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.