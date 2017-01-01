У 2017 році в Україні вилучено та утилізовано три тисячі свиней, заражених чумою

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З 2012 року було вилучено та знищено понад 120 тисяч голів свиней

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розказав про те, скільки в цьому та в минулих роках було вилучено та утилізовано свиней з АЧС (африканською чумою свиней).

«З 2012 року було вилучено та знищено понад 120 тисяч голів свиней: у 2014-му – 339, у 2015-му – 67,8 тис., у 2016-му – 51,9 тис., у 2017-му – понад 3 тис. голів, заходи тривають», - зазначив Володимир Лапа.

За інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби, станом на 17 лютого 2017 року збитки через вилучення свиней в особистих селянських господарствах внаслідок карантинних заходів з 2012 року становили 13,77 млн грн, у спеціалізованих свинарських господарствах – 123,87 млн грн. Власникам особистих селянських господарств (приватний сектор) з 2012 року фактично компенсовано 12,61 млн грн (91,6%), виплати тривають.

«На кінець 2016 року нараховувалося 3,6 млн голів свиней у сільськогосподарських підприємствах і 3,4 млн голів у господарствах населення», - уточнив фахівець.

Відомий також випадок, коли в селі на Вінниччині ветеринар висловив підозру на АЧС в одному з господарств. Господарі порізали всіх 30 свиней. Але подальші аналізи показали, що АЧС не було. Наразі голова Держпродспоживслужбі підтвердив, що з цим випадком ретельно розбиралися.

«Дійсно, він (ветеринар - ред..) сказав, що є підозра на африканську чуму свиней, відібрав матеріал, відправив на дослідження. А люди, не чекаючи результатів, позабивали свиней і наробили собі шкоди. Це той випадок, коли не варто бігти поперед батька в пекло», - зазначив фахівець.

Відшкодувань люди в такому випадку, на жаль, не отримають.

«А що відшкодовувати? Якщо ти тварин не здав, то нічого не можуть відшкодувати, - пояснив Лапа. - Результат дослідження з’являється десь протягом доби. Місцева лабораторія за кілька годин уже дає результати. Передослідження в Києві може трохи затягнути процес. Але немає сенсу працювати на випередження. Відшкодування відбувається лише у разі, коли підтверджується діагноз і свиней вилучають. У таких випадках не варто діяти на власний розсуд».

Втім, глава Держпродспоживслужби підкреслив, що вперше цього року в Україні запрацює державна програма з відшкодування. «Також наразі працюємо над тим, щоби відновити ідентифікацію – ми зараз на фінальному етапі затвердження порядку», - резюмував він.