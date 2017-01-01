У Ахметова заявили, що бойовики захопили «Донбас Арену» в окупованому Донецьку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики затримали директора «Донбас Арени» і захопили кілька офісів фірм, які належать Ринату Ахметову

Сьогодні, 28 лютого, бойовики «ДНР» заблокували роботу гуманітарного фонду Рината Ахметова на стадіоні «Донбас Арена».

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційне повідомлення штабу Ахметова.

«Озброєні люди заблокували розподільний центр на «Донбас Арені» і пункти видачі Гуманітарного штабу Рината Ахметова на тимчасово не підконтрольній Україні території. У Гуманітарного штабу немає достовірної інформації про причини таких дій. Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога штабу заблоковані і волонтери штабу не мають до них доступу», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бойовики затримали директора «Донбас Арени» і захопили кілька офісів фірм, що належать Ахметову.

Також окупаційна влада призначила тимчасову адміністрацію на підприємствах ураїнського олігарха Рината Ахметова, які розташовані на території «ЛНР».

Про це йдеться в постанові так званої ради міністрів «ЛНР» від 27 лютого.

«Тимчасовою адміністрацією для підприємств і установ нерезидентів призначається ЗАТ «Внешторгсервис», розташоване за адресою: Луганськ, вул. Херсонська, 22-а», – йдеться у постанові.

Також зазначено, що «Внешторгсервис» керуватиме ПАТ «Краснодонвугілля», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», які належать Ахметову.

«Ця юридична особа має виключне право керування зазначеними підприємствами та установами – нерезидентами», – йдеться у постанові.

Також у постанові наказується «виконавчим органам державної влади» в тижневий термін надати пропозиції із введення тимчасових «державних адміністрацій» на інших підприємствах і установах – нерезидентах, що не увійшли до вищезазначеного переліку.

Нагадаємо, вчора ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що з 1 березня вводиться «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

Нагадаємо, що «Донбас Арена» була відкрита в 2011 році, будучи після цього домашнім стадіоном донецького «Шахтаря», який належить Ахметову.

Читайте також статтю: «Сергій Тарута: Націоналізація в розумінні бойовиків – порізати підприємство на метал. І це не блеф»