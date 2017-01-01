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    У Ахметова заявили, що бойовики захопили «Донбас Арену» в окупованому Донецьку

    • Сьогодні, 13:20
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    Бойовики затримали директора «Донбас Арени» і захопили кілька офісів фірм, які належать Ринату Ахметову

    Сьогодні, 28 лютого, бойовики «ДНР» заблокували роботу гуманітарного фонду Рината Ахметова на стадіоні «Донбас Арена».

    Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційне повідомлення штабу Ахметова.

    «Озброєні люди заблокували розподільний центр на «Донбас Арені» і пункти видачі Гуманітарного штабу Рината Ахметова на тимчасово не підконтрольній Україні території. У Гуманітарного штабу немає достовірної інформації про причини таких дій. Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога штабу заблоковані і волонтери штабу не мають до них доступу», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що бойовики затримали директора «Донбас Арени» і захопили кілька офісів фірм, що належать Ахметову.

    Також окупаційна влада призначила тимчасову адміністрацію на підприємствах ураїнського олігарха Рината Ахметова, які розташовані на території «ЛНР».

    Про це йдеться в постанові так званої ради міністрів «ЛНР» від 27 лютого.

    «Тимчасовою адміністрацією для підприємств і установ нерезидентів призначається ЗАТ «Внешторгсервис», розташоване за адресою: Луганськ, вул. Херсонська, 22-а», – йдеться у постанові.

    Також зазначено, що «Внешторгсервис» керуватиме ПАТ «Краснодонвугілля», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», які належать Ахметову.

    «Ця юридична особа має виключне право керування зазначеними підприємствами та установами – нерезидентами», – йдеться у постанові.

    Також у постанові наказується «виконавчим органам державної влади» в тижневий термін надати пропозиції із введення тимчасових «державних адміністрацій» на інших підприємствах і установах – нерезидентах, що не увійшли до вищезазначеного переліку.

    Нагадаємо, вчора ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що з 1 березня вводиться «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

    Нагадаємо, що «Донбас Арена» була відкрита в 2011 році, будучи після цього домашнім стадіоном донецького «Шахтаря», який належить Ахметову.

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