У Багдаді терорист-смертник підірвав 35 людей
- Вчора, 16:01
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ІДІЛ узяв на себе відповідальність за цей теракт
Вибух прогримів у передмісті столиці Іраку – Багдада. Посеред велелюдної площі злетів у повітря замінований автомобіль. Загинуло щонайменше 35 осіб, ще понад 40 поранено.
Місцева поліція повідомляє, що це сталося в населеному переважно мусульманами-шиїтами районі Садр-сіті.
Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Багдаді, під час якого було підірвано замінований автомобіль на площі в районі Мадінат-ес-Садр, передає Reuters.
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Це вже другий вибух в іракській столиці за три дні. У суботу, 31 грудня, в Багдаді підірвався терорист-смертник. Тоді загинуло майже 30 людей. Трагедія сталася неподалік від ринку, де продавали автомобільні шини. На момент вибуху він був переповнений людьми. За даними поліції, один вибуховий пристрій задіяв терорист-смертник, інший був закладений неподалік.
Нагадаємо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.
Наразі відомо, що турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.
Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.
Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.