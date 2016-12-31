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    У Багдаді терорист-смертник підірвав 35 людей

    • Вчора, 16:01
    • Розсилка

    ІДІЛ узяв на себе відповідальність за цей теракт

    Вибух прогримів у передмісті столиці Іраку – Багдада. Посеред велелюдної площі злетів у повітря замінований автомобіль. Загинуло щонайменше 35 осіб, ще понад 40 поранено.

    Місцева поліція повідомляє, що це сталося в населеному переважно мусульманами-шиїтами районі Садр-сіті.

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    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Багдаді, під час якого було підірвано замінований автомобіль на площі в районі Мадінат-ес-Садр, передає Reuters.

    Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Багдаді, в ході якого був підірваний замінований автомобіль на площі в районі Мадінат-ес-Садр, передає Reuters.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/terakt-bagdade-igil-vzyalo-sebya-otvetstvennost-1483359320.html

    Це вже другий вибух в іракській столиці за три дні. У суботу, 31 грудня, в Багдаді підірвався терорист-смертник. Тоді загинуло майже 30 людей. Трагедія сталася неподалік від ринку, де продавали автомобільні шини. На момент вибуху він був переповнений людьми. За даними поліції, один вибуховий пристрій задіяв терорист-смертник, інший був закладений неподалік.

    Нагадаємо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

    Наразі відомо, що турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

    Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

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