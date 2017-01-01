  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Багдаді внаслідок вибуху загинули 15 осіб

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Багдаді внаслідок вибуху загинули 15 осіб
    У Багдаді внаслідок вибуху загинули 15 осіб
    У Багдаді внаслідок вибуху загинули 15 осіб
    У Багдаді внаслідок вибуху загинули 15 осіб
    • Сьогодні, 01:57
    • Розсилка

    Унаслідок теракту були поранені 50 осіб

    У передмісті іракської столиці Багдада в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Також унаслідок теракту були поранені 50 осіб.

    Вибух стався у густонаселеному шиїтському передмісті Багдада Садр-Сіті.

    Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, 14 лютого у Багдаді вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинули чотири людини.

    Читайте також
    вибух теракт Багдад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ