У Багдаді внаслідок вибуху загинули 15 осіб
- Сьогодні, 01:57
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Унаслідок теракту були поранені 50 осібУ передмісті іракської столиці Багдада в результаті підриву вантажівки терористом-смертником загинули щонайменше 15 осіб.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Також унаслідок теракту були поранені 50 осіб.
Вибух стався у густонаселеному шиїтському передмісті Багдада Садр-Сіті.
Поки жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, 14 лютого у Багдаді вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинули чотири людини.