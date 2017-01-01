Українська розвідка з'ясувала причину вибуху на заводі в Донецьку

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Вибух на заводі в Донецьку

Терористи звинувачували українські сили в обстрілі території заводу

Вибух на території Донецького казенного підприємства хімічних виробів 14 лютого стався через недотримання бойовиками заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«14 лютого ц.р. на території Донецького казенного підприємства хімічних виробів стався вибух через недотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами під час проведення особовим складом одного з підрозділів 11-го окремого мотострілецького полку 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ робіт зі збору та сортування металобрухту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух на заводі стався у вівторок, 14 лютого, близько 10-ї години ранку. Окупаційна влада заявила про одного загиблого мирного жителя під час вибуху на заводі у Донецьку. Терористи «ДНР» звинуватили українські сили в артилерійському обстрілі території заводу.